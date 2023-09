Vor 35 Jahren gegründet Wie der FPMG Supporters Club seine eigene Geschichte ehrt

Sportlich war 1988 für Borussia kein Jahr von Belang. Der fünfmalige Meister hatte in der Saison zuvor die Teilnahme am Uefa-Cup verpasst und startete nun durchwachsen in eine Spielzeit, in der es ebenso kommen sollte, die Gladbacher logierten im Mittelmaß. Jenseits des Platzes aber ereignete sich Historisches: Das Fanprojekt Mönchengladbach, heute FPMG Supporters Club, wurde gegründet als eine der ersten Organisationen seiner Art in Deutschland. Jedoch aus der Fanszene heraus und nicht als von außen installiert.