Borussia-Barometer Stimmung sinkt weiter– Neuhaus-Frage spaltet die Gladbach-Fans

Die Frage haben wir in den vergangenen Monaten schon häufiger gestellt, zum ersten Mal steht Franck Honorat an der Spitze, der in dieser Saison bereits auf neun Scorerpunkte (ein Tor, acht Vorlagen) in der Liga kommt. Max Wöber hatte zur Winterpause noch vorn gelegen, kam im neuen Jahr aufgrund eines hartnäckigen Infekts aber noch nicht zum Einsatz. Ordentlich aufgeholt hat Robin Hack, auf den im Dezember nur vier Prozent der Stimmen entfallen waren, Jordan Siebatcheu lag damals bei sieben Prozent.