Unmut der Fans wächst Borussia darf die Stimmung nicht wieder kippen lassen

An Unterstützung mangelte es Borussia am vergangenen Freitag beim FC Augsburg nicht. Rund 3000 Fans begleiteten das Team – und sie versuchten bis zur letzten Sekunde, die Mannschaft nach vorne zu treiben, um noch zumindest einen Punkt zu holen. Doch der Support während des Spiels kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Unzufriedenheit bei den Fans schon wieder Ausmaße anzunehmen droht, die an die Krisen der Vorjahre erinnert. Und das hat seine Gründe.