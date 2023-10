Borussia-Barometer Ihre Meinung ist gefragt – Bewerten Sie die erste Saisonphase der Gladbacher

Sieben Bundesliga-Spieltage liegen hinter Borussia Mönchengladbach, Gerardo Seoane hat mit seinem Team bislang sechs Punkte geholt. Was macht die bisherige Bilanz mit der Stimmung rund um den Klub? Genau das wollen wir herausfinden und nutzen deshalb erneut die Länderspielpause, um in unserem Borussia-Barometer neun Fragen an die Anhänger zu stellen. Dies tun wir in regelmäßigen Abständen, um zum Beispiel herauszufinden, wie sich die Antworten in Bezug auf das Saisonziel und das, was die Fans ihrer Mannschaft zutrauen, im Laufe der Saison verändern.