Fan-Barometer Zehn Fragen an die Borussia-Fans vor dem Trainingsauftakt

Sieben Wochen sind vergangen seit dem letzten Saisonspiel und der 0:4-Niederlage beim VfB Stuttgart am 18. Mai. Nach den Medizin- und Leistungschecks am Montag und Dienstag werden sich die Profis von Borussia Mönchengladbach erstmals am Mittwoch (15 Uhr, Trainingsplatz 1) bei einer öffentlichen Trainingseinheit den Fans präsentieren. Besonders auf die Sommer-Zugänge Philipp Sander, Kevin Stöger und Tim Kleindienst dürften die Anhänger gespannt sein, alle drei werden beim Trainingsauftakt am Start sein.