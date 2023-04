Borussia-Barometer Sechs Fragen an die Gladbach-Fans

Die Frage, wie sich die Gladbacher in Frankfurt schlagen, ist eine von sechs, die wir für Sie vorbereitet haben. Über Ramy Bensebaini ist in den vergangenen Monaten viel diskutiert worden. Sein Wechsel am Saisonende zu Borussia Dortmund soll fix sein, er wird Gladbach ablösefrei verlassen. Sollte Daniel Farke deshalb in den verbleibenden sieben Pflichtspielen konsequent auf Luca Netz setzen, der in der nächsten Saison Borussias Stamm-Linksverteidiger sein soll? Wir sind gespannt auf Ihre Meinung.