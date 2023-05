Borussia-Barometer Acht Fragen an die Gladbach-Fans

Richtig lagen auch die 40 Prozent der Gladbach-Anhänger, die prognostizierten, dass Borussia am Ende der Saison auf Platz 10 landen wird. Doch wie zufrieden sind Sie tatsächlich mit der abgelaufenen Saison, in der Gladbach am Ende 43 Punkte sammelte? Dies ist eine von acht Fragen, die wir nun an Sie stellen.