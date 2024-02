Borussia-Barometer im Februar Sportliche Situation, Trainer, DFL-Investor – Zwölf Fragen an die Gladbach-Fans

Wie in den vergangenen Monaten wollen wir auch im Februar in die Fan-Seele der Gladbacher hineinhören. Wie sieht die Gefühlslage bei der Anhängerschaft aktuell aus? Wie bewerten Sie die sportliche Situation und was trauen die Borussia-Fans ihrem Team in den kommenden Partien zu? Für das Team von Trainer Gerardo Seoane geht es jetzt nacheinander gegen den VfL Bochum, Mainz 05 und den 1. FC Köln – drei Spiele, die richtungsweisend für den Rest der Saison sein dürften. Sagen Sie uns, wie viele Punkte Sie den Gladbachern gegen die direkten Konkurrenten zutrauen.