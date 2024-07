Barometer-Auswertung Borussia-Fans haben in der Sommerpause offenbar neuen Mut geschöpft

Seit der Veröffentlichung des Spielplans am vergangenen Donnerstag kennt Borussia ihre Gegner an den jeweiligen Spieltagen. Wir wollten wissen, was die Fans der Mannschaft aus heutiger Sicht zum Auftakt zutrauen. 92 Prozent gehen von einer höheren Punkteausbeute aus den ersten drei Spielen als in der vergangenen Saison aus, als Borussia nach drei Spieltagen nur einen Punkt auf dem Konto hatte. 35 Prozent haben sich auf vier Punkte festgelegt, 23 Prozent glauben sogar an mindestens fünf Punkte.