Das Ärgerlichste an diesem Spiel ist, dass man trotz des Endstands von 1:4 & 70 schlechten Minuten trotzdem hätte gewinnen können. Vielleicht hätte sogar ein Fehlpass weniger dafür gereicht. Dass man danach so auseinanderfällt ist in einem Derby auch nicht akzeptabel. #KOEBMG