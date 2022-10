Finde die Stimmung in der #Gladbach-TL nach #WOBBMG wieder etwas zu negativ. Mit nicht idealen Leistungen in schwierigen Spielen (auswärts) punkten zu können, ist auch ein Qualitätsmerkmal. #Borussia liegt derzeit absolut im Soll. Zumal man ja noch am Anfang des #Farke-Weges ist.