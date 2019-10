An der Spanischen Treppe in Rom : Als einem Borussia-Fan der goldene Treffer gelang

Rom Im Jahr 2013 gastierte Borussia Mönchengladbach bereits in Rom. Damals hieß der Gegner Lazio. Tausende Anhänger feierten damals ausgelassen an der Spanischen Treppe. Einem Fan gelang ein ganz besonderer Kunstschuss.

Es ist der 21. Februar 2013. Tausende Gladbach-Fans haben sich an der Spanischen Treppe in Rom versammelt. Am Abend gastiert die Borussia bei Lazio Rom im Zuge der Europa League. Plötzlich kommt ein Fan auf eine verrückte Idee. Er versucht sich an einem besonderen Kunstschuss. Er schnappt sich einen Ball, nimmt Schwung und schießt das Leder in ein offenes Fenster eines Gebäudes, das an der Spanischen Treppe grenzt. Viele andere haben es schon vor dem Mann versucht, der mit dem gelben Leder in der Hand die Menge anheizt. So viel Hochmut – das kann gar nicht gut gehen. Doch der Borusse strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Er nimmt Maß. Und der Ball verschwindet tatsächlich links oben im dritten Stock durch ein offenes Fenster. Die Menge tobt. „Döpdöpdöp“, hallt es von der Spanischen Treppe. Auch die Wohnungsbesitzer zeigen sich gnädig und werfen den Ball wieder zurück zu den Fans. Übrigens: Es war der einzige Treffer der Borussia an diesem Tag. Das Spiel am Abend verlor Gladbach mit 0:2, flog nach dem 3:3 im Hinspiel aus dem Wettbewerb.