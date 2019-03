„Können das nicht hinnehmen“: Borussia kündigt konsequentes Vorgehen gegen Pyro-Rabauken an

Anhänger von Borussia Mönchengladbach zünden bei der Partie in Dortmund am 17. Spieltag im Gästeblock bengalische Feuer. Foto: dpa/Friso Gentsch

Mönchengladbach Der DFB hat Borussia Mönchengladbach zu einer Geldstrafe von 80.000 Euro verurteilt, weil Pyrotechnik gezündet wurde. Der Fanbeauftragte der Borussia kritisiert das Verhalten der Anhänger scharf - und auch der Verein denkt über harte Konsequenzen nach.

Der Verein will ein solches Verhalten der Fans künftig nicht mehr akzeptieren und kündigte Konsequenzen an. „Für uns ist die Höhe dieser Strafe eine neue Dimension, und wir sind an einem Punkt, an dem wir uns Gedanken machen müssen, was wir tun können und müssen, um weiteren Schaden vom Verein fernzuhalten“, sagte Borussias Geschäftsführer Stephan Schippers. „Wir können nicht hinnehmen, dass von einzelnen Tätern aus der Anonymität der Fankurve heraus Dinge passieren, die unserem Klub massiven Schaden zufügen und am Ende auch der ganzen Fanszene schaden werden.“