Top-Talent trainiert vor Bundesliga-Restart mit : Wird Quizera die große Überraschung bei Borussia?

Famana Quizera (links) ist wie im Winter-Trainingslager auch jetzt bei den Profis dabei. Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk)

Mönchengladbach Famana Quizera hat schon einige Erfahrungen bei den Profis gesammelt, für einen Pflichtspieleinsatz hat es aber noch nicht gereicht. Nun bereitet sich der Portugiese mit dem Team von Marco Rose auf den Bundesliga-Restart vor – und hat das Potenzial zur Überraschung.

Der Fußball wird kaum wiederzuerkennen sein beim Restart der Bundesliga am 16. Mai. Zumindest ist das die Annahme von vielen Experten. Gemeint ist die Spielweise, vielleicht auch Ergebnisse, die man sonst nicht erwarten würde. Allemal wird die Stimmung der Fans fehlen, schließlich kann die Saison nur mit Geisterspielen beendet werden. Doch auch personell dürfte man häufig überrascht werden, da sich die Mannschaft fast ausschließlich hinter verschlossenen Türen vorbereiten. Auch Borussia, die über die sozialen Netzwerke aber immerhin einige Einblicke in ihr kürzlich wieder aufgenommenes Mannschaftstraining gibt.

Auf den Fotos ist zu erkennen, dass es wieder zur Sache geht bei Borussia, es wird ernst, schließlich ist es nur noch eine Woche bis zum ersehnten Restart der Bundesliga. Doch es sind nicht nur die etablierten Spieler wie Ramy Bensebaini, Breel Embolo, Patrick Herrmann und Co. in Aktion zu sehen, sondern auch ein Spieler, der noch keinen Profieinsatz verbuchen kann, bei Borussias U19 spielt, aber das Potenzial hat, Gladbachs große Überraschung in der Rest-Saison zu werden: Famana Quizera.

Borussias Top-Talent hat im Laufe der Saison schon viele Trainingseinheiten mit den Profis absolviert, war bei beiden Trainingslagern dabei und hat auch schon Testspiele unter Marco Rose bestreiten dürfen. Gladbachs Trainer ist angetan vom jungen Portugiesen, der gerne mal in die Fußstapfen von Raffael treten möchte. Und wer Rose kennt, weiß, dass er nicht vor solchen Entscheidungen zurückschreckt, wenn er überzeugt ist von einem Talent.

Quizera wird durchaus eine erfolgreiche Profi-Karriere zugetraut, er hat die größten Aussichten aller aktuellen Nachwuchsspieler, sich perspektivisch in der ersten Mannschaft durchzusetzen. Doch vielleicht kommt seine Zeit jetzt schon. Schließlich können die Profis nicht in dem körperlichen Zustand sein wie im normalen Saisonbetrieb, es wird mehr Rotation notwendig sein als sonst. Zumal zu der geringeren Fitness ein hohes Pensum an Spielen, neun Partien sind es in 42 Tagen, ansteht.