Viertes Heimspiel in Serie ohne Sieg: Bei Borussia und Freiburg hieß es „safety first“

Mönchengladbach Die Partie Borussia gegen Freiburg war eine der zerfahreneren Sorte. Beide Teams spielten ohne großes Risiko. Für Fabian Johnson war es dennoch ein besonderes Spiel.

Zum vierten Mal in Folge blieben die Borussen zu Hause ohne Sieg, immerhin war das Remis gegen Freiburg aber der erste Punkterfolg in dieser Zeit. Auffällig war dabei wieder, dass die Offensive der Gladbacher aktuell stockt. Sie hielt ihren Toreschnitt von einem Treffer pro Spiel in der Rückrunde, vor der Winterpause erzielten sie pro Partie mehr als doppelt so viele Tore. Dabei beendete Alassane Plea nach 540 Minuten seine torlose Zeit bei seinem Ausgleichstreffer, es war bereits sein elftes Saisontor. Doch nach ihm gelang es nur einem Borussen, gegen Freiburg einen Schuss auf das gegnerische Tor abzugeben, der Versuch von Jonas Hofmann Mitte der zweiten Halbzeit versprühte jedoch keine große Gefahr. Insgesamt zwölf Schussversuche gaben die Gladbacher ab, wobei Thorgan Hazard mit seinem Fernschuss knapp über die Latte für das meiste Aufsehen sorgte. Er bereitete gegen Freiburg bereits seinen vierten Treffer in der Rückrunde vor, verlängerte seine Zeit ohne eigenes Erfolgserlebnis jedoch auf nun schon 832 Minuten.