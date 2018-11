Borussia Mönchengladbach: Faktencheck nach Pokal-Aus gegen Bayer 04 Leverkusen

Mönchengladbach Das 0:5 gegen Leverkusen war die höchste Niederlage für Borussia im DFB-Pokal seit 2002. Oktober-Spiele gegen die Bayer-Elf scheinen für die Borussia unter keinem guten Stern zu stehen. Hier die Fakten zum Spiel.

1. Ein Pokal-Aus am Halloween-Abend ist eine gruselige Angelegenheit, zumal wenn es mit 0:5 zu einem echten Debakel wird. Doch Besuche von Bayer Leverkusen im Oktober waren schon in der Vergangenheit öfter keine nette Angelegenheit für Borussia. Fast auf den Tag genau 20 Jahre vor dem jetzigen Pokal-Aus gegen die Werkself gab es am 30. Oktober 1998 das sagenhafte 2:8 auf dem Bökelberg. Das 1:5 in der vergangenen Saison ereignete sich am 21. Oktober 2017.