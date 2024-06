Nächster Job Fabian Otte wechselt nach seiner Zeit in Gladbach zum FC Liverpool

Aktuell ist Otte mit den USA bei der Copa América, die im eigenen Land stattfindet. Dort trifft das Team in der Gruppenphase, die für die USA in der Nacht von Sonntag auf Montag beginnt, auf Bolivien, Panama und Uruguay. Den Job bei der Nationalmannschaft hatte Otte im vergangenen September übernommen, fortan war er in einer Doppelfunktion tätig und neben seiner Torwarttrainer-Tätigkeit bei Borussia in den Länderspielpausen mit dem US-Team unterwegs. Nach der Saison, in der Otte unter anderem für die Weiterentwicklung von Jonas Omlin und Moritz Nicolas verantwortlich war, folgte der endgültige Wechsel in die USA, wo Otte die Rolle „Head of Goalkeeping“ übernahm.