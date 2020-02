Vertrag läuft im Sommer aus : Warum Johnson das Aus bei Borussia droht

Mönchengladbach Fabian Johnson fehlte am Dienstag weiter beim Training. Mit seiner Erkältung wird die Liste seiner Ausfallzeiten immer länger. Das spielt in der Frage, ob sein Vertrag bei Borussia verlängert wird, sicher eine Rolle.

Fabian Johnson gehörte zu den Gewinnern der Vorbereitung im Winter. Auch aufgrund seiner Leistungen im Trainingslager in Spanien entschloss sich Borussia, Jordan Beyer an den Hamburger SV zu verleihen. Johnson hatte dem Eigengewächs den Rang abgelaufen als zweiter Mann hinter Rechtsverteidiger Stefan Lainer. So kam der 32-Jährige auch wieder zu einem Startelfeinsatz, als der Österreicher gesperrt war. Doch insgesamt verlaufen die Wochen seitdem Rückrundenstart für Johnson ähnlich ernüchternd wie die vergangenen Jahre.