Ex-Trainer feiert 80. Geburtstag : Gerd vom Bruch war Borussias erster Retter

Daumen hoch: Gerd vom Bruch verhinderte in der Saison 1989/90 Borussias Abstieg. Foto: imago sportfotodienst

Mönchengladbach Der Siegerländer Gerd vom Bruch löste im November 1989 Wolf Werner als Trainer ab, es war die erste Entlassung in Gladbach. Vom Bruch, der am Donnerstag 80 wird, war als Retter gefragt. Heute hängt er noch immer an Borussia.

Gerd vom Bruch hat ein klangvolles Markenzeichen: Das rollende „R“. So wie es sich für einen „knorrigen Siegerländer“, wie mancher ihn zu nennen pflegt, gehört. Was Gerd vom Bruch, seit Donnerstag 80 Jahre alt, noch ist: Der erste Retter von Borussia Mönchengladbach. Als er den Klub übernahm, war dieser nach der Hinrunde der Saison 1989/90 Tabellenletzter in der Bundesliga und ging daher als erster Abstiegskandidat aus dem Wende-Jahr 1989.

Vom Bruch, 1987 von den Sportfreunden Siegen gekommen, war zuvor Co-Trainer von Wolf Werner (†). Der war der erste Borussen-Trainer, der vorzeitig entlassen wurde. So gesehen war vom Bruch auch der erste Feuerwehrmann, den Gladbach hatte. Zehn Jahre zuvor, 1979, waren die Borussen auch in Abstiegsgefahr, doch da brachte die Rückkehr von Berti Vogts, dem lange verletzten Kapitän frühzeitig die Wende. Nebenbei holte Gladbach noch den Uefa-Cup.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Leverkusen aussehen

Von solcherlei Höhenflügen war vom Bruchs Borussia weit entfernt. Es ging ums nackte Überleben. Die ersten fünf Spieltage der Ära vom Bruch verbrachte Gladbach auf einem direkten Abstiegsplatz, dann ging es nach oben. Am Ende war es Rang 15, am letzten Spieltag brachte ein vorhersehbares 0:0 bei Bayer Uerdingen den einen Punkt, den Borussia besser war als der VfL Bochum, der in die Relegation musste. Das Spiel der Gladbacher in Krefeld wurde angesichts der Konstellation vorsorglich vom Wettschein genommen.

Rang 15 war Gladbachs bis dahin schwächste Platzierung in der Bundesliga, doch vom Bruch erfüllte seinen Auftrag, Borussia blieb erstklassig und ersparte sich das Stahlbad Relegation. In seiner zweiten Saison blieb vom Bruch mit seinen Gladbachern einstellig, bekam dabei aber erst im letzten Saisondrittel den Drall nach oben. In der Saison 1991/92 war dann nach zehn Spieltagen Schluss für vom Bruch. Insgesamt war er 627 Tage Trainer der Borussen in einer sportlich komplizierten Zeit. 1,38 Punkte holte vom Bruchs Team im Schnitt.

Foto: dpa/Arne Dedert 27 Bilder Alle Bundesliga-Trainer von Borussia Mönchengladbach

Es folgten Trainerstationen in Wuppertal, Aachen und Oberhausen, bevor vom Bruch ab 2000 als Spielerberater tätig war. Zu seinen Klienten gehörten immer wieder auch Borussen, unter anderem Marcell Jansen und Marc-André ter Stegen. Inzwischen ist seine Agentur „Coaches & More“ mit „Roof“ fusioniert.

„Mein Sohn ist jetzt mittendrin im Geschehen. Er ist dort als Spielerberater tätig, und ich lasse es seit April dieses Jahres etwas ruhiger angehen, aber ganz ehrlich? So ganz trennen kann ich mich noch nicht, dafür bin ich wohl zu lange dabei. Für mich ist es jetzt aber mehr Hobby als Geschäft. Ich freue mich ja auch darüber, dass meine Meinung immer noch gefragt ist“, sagte vom Bruch nun dem „Fohlenecho“.