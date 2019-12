Nach Abschiebehaft in Österreich : Ex-Borusse Mo Idrissou zurück in Deutschland

Leoben Mohamadou Idrissou, Ex-Spieler von Borussia Mönchengladbach, ist nach Abschiebehaft in Österreich wieder auf freiem Fuß und zurück in Deutschland. Nach Österreich wolle er nun „nie wieder zurückkehren“, sagte er.

Idrissou wurde Mitte Dezember nach einer Rückreise von Deutschland nach Österreich festgenommen. Nach eigenen Angaben saß er elf Tage in Abschiebehaft und kam am 23. Dezember frei. „In der Zeit habe ich so viel Brot gegessen wie in 20 Jahren in Deutschland“, sagte der 39-Jährige.