Traoré-Physio Andreas Bluhm beim Afrika-Cup : Ein wichtiger Moment der Besinnung

Alexandria Andreas Bluhm ist während des Afrika-Cup persönlicher Physio von Ibrahima Traoré und schreibt über seine Erfahrungen. Diesmal berichtet er von einem besonderen, spirituellen Erlebnis.

Zuletzt hatte ich einen wirklich schönen Moment am Rande der stressigen Tage beim Afrika-Cup in Ägypten mit dem Team von Guinea. Als Christ habe ich hier in einem muslimischen Land eine intensive Erfahrung gemacht. Nach einem Training fühlte ich mich etwas leer und bin ins Grübeln gekommen. Ich habe mich auf meinen Behandlungskoffer gesetzt und den Blick umherschweifen lassen über die Häuser in der Nähe des Stadions, in dem wir trainieren. Auf einem Dach auf der anderen Straßenseite fiel mir ein Kreuz in die Augen, offenbar ist dort eine christliche Kirche. Das hatte ich bei all der Hektik, in der wir oft unterwegs sind, bis dahin nicht wahrgenommen.