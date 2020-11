Nicht mal mehr zweite Mannschaft : Ex-Borusse Drmic in Norwich endgültig außen vor

Norwich Josip Drmic hat sich so oft zurück gekämpft in seiner Karriere. Nun erlebt der Schweizer, der vier Jahre für Borussia spielte, nach eigenen Angaben seine schwerste Zeit.

Wenige Wochen, bevor das Transferfenster schloss, bekam Josip Drmic die Mitteilung von Norwich City, dass er beim Neuanfang der „Canaries“ in der zweiten englischen Liga keine Rolle spielen werde. Fortan lief der Schweizer – von 2015 bis 2019 bei Borussia unter Vertrag – in der Premier League 2 auf.

Trotzdem spielte er anschließend in Gladbach unter Dieter Hecking kaum noch eine Rolle, bis er im Endspurt der Saison 2018/19 noch einmal wichtig wurde und entscheidende Tore im Kampf um Europa erzielte. Anschließend ging es ablösefrei nach Norwich in die Premier League.

„Es ist die schwierigste Zeit in meinem bisherigen Profileben“, sagt Drmic. Das will also etwas heißen. Vor dem Ende der Transferperiode hatte er keinen neuen Verein gefunden. Drmic dürfte vor knapp anderthalb Jahren einen gut dotierten Vertrag in Norwich unterschrieben haben, bei anderen Klubs müsste er wohl deutliche Abstriche machen. Geld oder Spiele? Diese Frage wird sich Drmic im Januar stellen müssen.