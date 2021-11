Nach klarem Sieg gegen Fürth : Warum aus dem Jäger Gladbach bald der Gejagte werden sollte

Foto: dpa/Federico Gambarini 18 Bilder Borussia - Fürth: die Fohlen in der Einzelkritik

Meinung Mönchengladbach Borussia hat mit dem 4:0 gegen Greuther Fürth den Anschluss an die Europapokalplätze hergestellt. Auch wenn erst am Ende abgerechnet wird, sollte möglichst noch vor Weihnachten der Sprung in den begehrten Tabellenbereich gelingen, meint unser Autor. Warum das ein wichtiges Signal wäre.