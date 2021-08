Umfrage-Ergebnis : Borussia-Fans versprühen riesigen Europa-Optimismus

23.000 Fans waren gegen den FC Bayern im Borussia-Park. Foto: AP/Martin Meissner

Interaktiv Mönchengladbach Welche These war die steilste? Sie konnten abstimmen über die Saisonprognosen des Fohlenfutter-Teams. Herausgekommen ist nicht nur grenzenlose Zuversicht, dass Borussia nach Europa zurückkehrt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

So wie unserem Twitter-Follower „Rheinfohlen“ dürfte es den meisten Borussia-Fans gehen: „Ich erhoffe mir insbesondere wieder etwas mehr Emotionen rund um die Spiele. Eineinhalb Jahre Geisterspiele waren traurig genug!“ Das Spiel gegen den FC Bayern ging definitiv in die richtige Richtung. Doch wie geht es weiter? Wir haben unsere Fohlenfutter-Thesen zur Abstimmung gestellt. Zehn von zwölf erhielten die absolute Mehrheit, sieben Thesen fanden eine Zwei-Drittel-Mehrheit und bei einer gab es sogar so gut wie keinen Widerspruch.

Aber fangen wir an mit der geringsten Zustimmung. Nur 33,4 Prozent glauben ebenfalls: „Kein Eigengewächs schafft den Durchbruch.“ Zuletzt gegen Bayern stand allerdings nur eines auf dem Rasen: Patrick Herrmann, inzwischen 30 Jahre alt. Und auch nur 42,1 Prozent trauen Lars Stindl zu, seinen eigenen Torrekord zu überbieten. 14 Treffer gelangen dem Kapitän vergangene Saison in der Bundesliga.

In der Liste folgen mit etwas Abstand zwei weitere Tor-Thesen. 62,7 Prozent glauben auch, dass Florian Neuhaus nach drei, vier und sechs Treffern diesmal noch einer mehr gelingt. 63,6 Prozent sehen Marcus Thuram bei mindestens 15 Toren.

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) 13 Bilder So könnte Borussias Startelf in Leverkusen aussehen

Dass Borussia nach 20 Jahren mal wieder ein Bundesliga-Spiel beim SC Freiburg gewinnt, schien eine sehr steile These zu sein. Immerhin 64,6 Prozent tippen ebenfalls auf einen Sieg im neuen Freiburger Stadion im nächsten April. Mit einem Gegentor in zwei Pflichtspielen ist Gladbach defensiv auf Kurs, 67,5 Prozent sind der Meinung, dass die Zahl der Gegentore unter Adi Hütter tatsächlich sinkt, nicht aber unter 40 in der Liga.

68 Prozent prophezeien Hannes Wolf und Patrick Herrmann eine starke Saison, in der sie wertvolle Optionen werden. Bislang standen beide immer in der Startelf und zeigten ansprechende Leistungen. Noch ist erdrutschartig, aber eindeutig (70 Prozent) ist das Ergebnis bei der These, dass Borussias Auswärtsbilanz positiv sein wird. In der Liga kann das Team am Samstag bei Bayer 04 Leverkusen den ersten Nachweis erbringen.

Kommen wir zu den vier Thesen mit der größten Zustimmung. 78,4 Prozent glauben an zwei Derbysiege gegen den 1. FC Köln. Allerdings gab es das seit 2012 nur in der Saison 2019/20. Mehr Punkte gegen Teams aus der zweiten Tabellenhälfte würden vermutlich damit einhergehen, 89,5 Prozent sind zuversichtlich. Knapp mehr, nämlich 89,8 Prozent, tippen auf mindestens 16 Siege in der Liga und das Erreichen der Marke von 750 in Gladbachs Erstliga-Geschichte.

Riesig ist der Optimismus in Sachen Europapokal. 96,1 Prozent aller Teilnehmer sagen: Die Rückkehr ins internationale Geschäft gelingt.

(jaso)