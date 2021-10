Internationale Millionenspiele : Das hat Borussia seit 2012 in Europa verdient

Mönchengladbach Trotz der Corona-Abzüge durch die Uefa und trotz der Geisterspiele war für Borussia die Europacup-Saison 2020/21 ein Segen. Ein Blick auf alle bisherigen Einnahmen in Champions League und Europa League zeigt, wie sehr das internationale Geschäft den Klub nach vorne bringt.

Den offiziellen Finanzbericht wird die Uefa erst im kommenden Jahr veröffentlichen. Doch schon jetzt lässt sich sagen, dass 2020/21 eine Rekordsaison für Borussia Mönchengladbach war, was die Europapokal-Einnahmen betrifft – trotz der Verluste und Abzüge durch die Corona-Pandemie. Rund 43 Millionen Euro dürften am Ende zusammengekommen sein. Und wer sieht, wie viel mehr noch möglich gewesen wäre ohne die historischen Umstände, der versteht, welchen enormen finanziellen Wert die Champions League für alle Teilnehmer hat, besonders für solche wie Borussia, die ihre Mittel komplett selbst erwirtschaften müssen.

Zum einen wurde durch die Verlegung des Achtelfinal-Rückspiels gegen Manchester City wurde eine Strafzahlung über zehn Prozent der Startprämie von 15,25 Millionen Euro fällig. Zur Erinnerung: Das Gesundheitsministerium hatte einen Passus in den Einreisebestimmungen so geändert, dass Borussia nach der Rückkehr aus England aufgrund der Quarantäne nicht in der Bundesliga beim FC Schalke hätte antreten können. Hinzu kam zum anderen, dass die Uefa ihre Corona-Verluste auf die Vereine umlegt. Die Rede ist von 416,5 Millionen Euro, verteilt auf fünf Jahre, die Saison 2019/20 schon eingeschlossen. Borussia spielte damals in der Europa League, 334.000 Euro wurden von der Uefa einbehalten, wie ihrem aktuellsten Finanzbericht zu entnehmen ist. Rund drei Prozent betrugen also die Einbußen, auf die Champions-League-Saison 2020/21 übertragen wären das in etwa 1,35 Millionen Euro.