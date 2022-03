Erinnerungen am 16. März : Ein blaues Wunder und Borussias doppelter Europa-Blues

Mönchengladbach Dreimal in ihrer Geschichte spielte Borussia an einem 16. März im Europapokal. Es gab im einstigen Landesmeister-Wettbewerb ein blaues Wunder und zweimal den Blues, einmal in der Europa League und dann in der Champions League.

Das Thema Europa ist an diesem 16. März ganz weit weg für die Borussen. Sie sind abgestürzt in dieser Saison, das 2:0 gegen Hertha BSC zuletzt hat etwas Luft, aber keineswegs Klarheit verschafft im Abstiegskampf dieser Saison. Weiterhin ist der dritte Abstieg ein mögliches Szenario.

Umso frappierender ist die Geschichte, weil die Gladbacher noch vor einem Jahr zu den 16 besten Teams in Europa gehörten – bis zum 16. März. Da gab es das Rückspiel im Achtelfinale der Champions League gegen das Eine-Millarde-Euro-Team von Manchester City. Borussia verlor 0:2 und schied aus, es wird für mindestens noch die nächste Saison das bislang letzte Europa-Erlebnis für Gladbach gewesen sein.

Für die Borussen war es ein Auswärtsspiel, ausgetragen wurde das Treffen mit Pep Guardiolas Mannschaft wie das Hinspiel in Ungarns Hauptstadt Budapest, der damaligen Corona-Situation wegen. Auch im ersten Vergleich hatte es ein 0:2 gegeben. In der Summe waren die Gladbacher ohne Chance.

Das war am 16. März 2017 anders. Es war ebenfalls ein internationales Achtelfinale, aber in der Europa League. Wie 2021 in der Meisterliga war es in diesem Format ein Gladbacher Debüt, das sich die Borussen durch das grandiose 4:2 beim AC Florenz mit einem Dreierpack von Kapitän Lars Stindl verdient hatten. Die Wege waren so kurz wie am kommenden Freitag, denn Europa war in dieser Runde das Ruhrgebiet: Schalke 04. Das Ergebnis hingegen war dasselbe wie gegen City: Borussia schied aus.

Doch weit tragischer. Unbesiegt nämlich, denn nach dem 1:1 auf Schalke im Hinspiel gab es nun ein 2:2. Erst half ein Erdhügelchen im Gladbacher Strafraum dem Ball beim Schuss Leon Goretzkas ins Tor, dann gab es ein unglückliches Handspiel Mo Dahouds, das Schalke einen Elfmeter bescherte. Gladbach kam so eine 2:0-Führung abhanden.

Es war ein Abend, der viel Stoff für Verschwörungstheorien lieferte. Über einen dreisten Maulwurf, der Goreztkas Ball für Yann Sommer unhaltbar machte, wurde spekuliert. Und darüber, dass der Dahoud-Elfmeter eigentlich keiner war. Wäre das Spiel hier und heute, hätte das 2:2 ohnehin den Schalkern nicht ohne weiteres die große Freude beschert, sondern dem Spiel eine Verlängerung, weil es die Auswärtstor-Regel, die ihnen damals half, nun nicht mehr gibt.

Erst Königsblau, dann Skyblue, Himmelblau - es ist ein doppelter Europa-Blues für Borussia mit dem Datum 16. März. 1977 war die Gefühlslage hingegen bestens. Da spielte Gladbach am 16. März beim FC Brügge im Viertelfinale des Landesmeister-Wettbewerbs. Die Gladbacher reisten mit schlechten Karten nach Belgien, im Hinspiel hatte es nur ein 2:2 gegeben.

Und es sah nicht sonderlich gut aus in Brügge. 0:0 stand es bis kurz vor Schluss, auch da hätte die Auswärtstor-Regel Borussia das Weiterkommen verwehrt. Doch dann sprang der blutjunge und erst neun Minuten zuvor eingewechselte Wilfried Hannes höher als alle anderen und beförderte in der 85. Minute den Ball zum 1:0 ins Tor, dabei blieb es. Borussia, die an diesem Abend selbst in Blau spielte, stand im Halbfinale, setzte sich gegen Dynamo Kiew durch und verlor dann das Finale in Rom, das bis heute größte Spiel des Klubs, mit 1:3 gegen den FC Liverpool.