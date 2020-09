Fanprojekt plant Stimmungsblock : Borussia mit etwa 8500 Fans gegen Union?

So sah die Rückkehr der Fans in den Borussia-Park aus. Foto: dpa/Bernd Thissen

Mönchengladbach: Bis Ende Oktober sollen die Stadion wieder mit 20 Prozent ihrer Kapazität gefüllt sein. Borussia arbeitet an der Umsetzung, das Fanprojekt will einen Stimmungsblock einrichten.

Die Politik hat grünes Licht gegeben für mehr Fans in den Bundesliga-Stadien in NRW. Nachdem am vergangenen Wochenende bei den Pokalspielen 300 Zuschauer erlaubt waren, dürfen nun bis Ende Oktober 20 Prozent der eigentlichen Stadion-Kapazität zu den Spielen kommen. Im Fall von Borussia wären das etwa 8500 Zuschauer. Die Zahl basiert auf der Europapokal-Auslastung von 46.291 Fans, aktuell sind Stehplätze wie bei internationalen Spielen nicht erlaubt.

Borussia hat indes noch keine genauen Zahlen angegeben. Es liegen fertige Konzepte für verschiedene Szenarien vor, das hatte der Verein schon kommuniziert. Nun geht es an die konkrete Umsetzung. „Wir werden uns am Donnerstag mit den zuständigen Behörden zusammensetzen und prüfen, wie wir unsere Konzepte umsetzen können. Wir werden dann so schnell wie möglich der Öffentlichkeit und den Fans mitteilen, was möglich ist“, sagte Borussias Sprecher Markus Aretz.

Es gibt einige Frage zu klären. Die für die meisten Borussia-Fans drängendste: Wie komme ich an Karten? Zunächst werden nur die 30.000 Dauerkarteninhaber sich für eine Tageskarten bewerben können. Die These mancher, dass die Fans sich nicht an die Regeln halten werden, verwirft Sportdirektor Max Eberl. „Es wird oft suggeriert, die Fans könnten die Regeln nicht einhalten. Das ist Quatsch, sie sind ja nicht doof“, sagte Eberl beim Fußballgipfel der Rheinischen Post.

Wie der Klub bereitet sich auch das Fanprojekt der Gladbacher auf die Rückkehr ins Stadion vor. „Von Anfang an haben wir Hand in Hand mit dem Verein für das große Ziel der Wiederzulassung von so vielen Fans wie möglich gearbeitet. Mein großes Dankeschön geht an die Verantwortlichen der Borussia, die für unsere Anliegen stets ein offenes Ohr hatten. So hat der Verein nach den Erfahrungen aus dem Oberneuland-Spiel sofort zugestimmt, als wir vom FPMG die Einrichtung eines zentralen Stimmungsblocks in der Nordkurve auch für die Corona-Zeit gefordert haben“, sagte Michael Weigand, Sprecher des FPMG Supporters Club, unserer Redaktion.