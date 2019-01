Borussias Rückrundenstart: Defensive Stärke und die Wahrheit der Tabelle

In Gladbach wird weiter gejubelt. Foto: dpa/Roland Weihrauch

Mönchengladbach Das Team von Trainer Dieter Hecking ist mit zwei Siegen optimal gestartet. Die ausgezeichnete Defensivarbeit gibt Sicherheit. Trotzdem ist noch Luft nach oben.

Borussia hat ihren Job gemacht. Sie hat den FC Augsburg besiegt und damit die in Leverkusen gewonnenen Punkte wirklich zu Big Points gemacht. Sie hat jetzt 39 Punkte (womit mindestens der Ligaverbleib schon gesichert ist), sechs davon kamen 2019 dazu. Damit ist Gladbach optimal in die Rückrunde gestartet.

Aber ob man die Gladbacher Borussen nun als geheimen Meisterschaftskandidaten definiert oder als eindeutigen Champions-League-Anwärter oder als Außenseiter, der die Gunst der Stunde nutzt, weil andere schwächeln, sei dahingestellt, Fakt ist: Der Erfolg in der Hinrunde war keine Momentaufnahme, sondern ist nachhaltig.

Das liegt unter anderem daran, dass die Borussen stets in der Lage sind, Tore zu machen, auch wenn, wie gegen Augsburg, die drei Topscorer Pause machen und es dauert, bis was geht. Geduld ist aber die Folge von Vertrauen und Sicherheit – beides saugen die Borussen aus einer ausgezeichneten Defensivarbeit. Wer weiß, dass die Null im Zweifel steht, kann vorn in Ruhe „Steine klopfen“, wie Dieter Hecking sagte. Er hat es geschafft, dass die Borussen vorn zielstrebiger und hinten standhafter sind.