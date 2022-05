Schwache Defensive : Auf dieses Jubiläum hätte Borussia gerne verzichtet

Mönchengladbach Die Defensive ist in der laufenden Saison eine der größten Baustellen im Spiel der Borussia geblieben. Mit dem 1:1 in Frankfurt hat sie eine Gegentor-Marke erreicht, die es länger nicht mehr in Gladbach gegeben hatte. Bei einem anderen Wert kann Adi Hütters Team noch Schadensbegrenzung betreiben.

Borussia hat in der laufenden Saison so manchen ärgerlichen, weil eigentlich einfach zu verhindernden Gegentreffer hinnehmen müssen. Goncalo Paciencias sehenswerter Distanzschuss zum 1:1-Endstand am vergangenen Sonntag bei Eintracht Frankfurt gehört nicht unbedingt in diese Kategorie. Indes setzte der Ausgleich der Eintracht eine Marke in die Gladbacher Saisonbilanz, auf die das Team sicherlich gerne verzichtet hätte: In Frankfurt kassierte sie das 60. Gegentor der laufenden Saison.

Damit einher geht ein kleines Jubiläum: Zum zehnten Mal in 54 Jahren Bundesligazugehörigkeit landete der Ball mindestens 60-mal im Gladbacher Tor. Und noch gibt es am Samstag eine Partie zu bestreiten – daheim gegen die TSG 1899 Hoffenheim (15.30 Uhr/Sky) – sodass die aktuelle Borussen-Mannschaft im vereinsinternen Gegentor-Ranking noch ein paar Plätze klettern kann. Das Podium indes sollte sie normalerweise nicht mehr erklimmen.

Den dritten Platz belegt die Spielzeit 2010/11, die in der geglückten Relegation gegen Bochum endete – Borussia kassierte 65 Tore. Es war bis jetzt auch die letzte Saison mit mindestens 60 Gegentreffern, zehn Spielzeiten lagen dazwischen, ehe es nun wieder geschehen ist. Einen längeren Zeitraum gab es nur einmal: Zwischen 1983 und 1998 blieben die Gladbacher 15 Spielzeiten immer unter der Marke von 60 Gegentoren.

Damals endete die Serie in der Saison 1998/99, die den ersten Bundesliga-Abstieg brachte – und den Rekordwert von 79 Gegentoren. Um das Podium zu vervollständigen: In Borussias Debütsaison 1965/66 standen 68 Gegentreffer in der Abschlussbilanz – im Schnitt genau zwei pro Spiel. Doch zurück zur Abstiegssaison 98/99, in der Gladbach nur dreimal in 34 Spielen zu Null spielte. Auch das ist der vereinsinterne Tiefstwert in 54 Bundesligajahren. Aktuell steht Adi Hütters Mannschaft bei fünf Partien ohne Gegentor – nur in insgesamt vier Spielzeiten gab es weniger Zu-Null-Spiele.

Die Defensivarbeit des Teams ist also weiterhin eine der größten Baustellen im Gladbacher Spiel. Das war sie schon in der Vorsaison, als es immerhin 56 Gegentore gab, nur vier weniger als aktuell zu Buche stehen. Dagegen haben die Borussen im Vergleich zum Vorjahr bislang 15 Tore weniger erzielt – was sich dementsprechend auch in der Tordifferenz bemerkbar macht.

Da steht Gladbach einen Spieltag vor Schluss bei minus elf – so schlecht oder noch schlechter war sie nur in neun Spielzeiten. Und auch da hält die Abstiegssaison 1998/99 mit minus 38 den traurigen Rekord. Doch auch bei der Tordifferenz mit der laufenden Saison in das Ranking der zehn schlechtesten Jahre einzuziehen, kann Borussia am kommenden Wochenende gegen Hoffenheim ja noch verhindern.