Weiß, Schwarz und Olivgrün : Sind das die Farben der kommenden Borussia-Trikots?

Ein erster Hinweis auf das kommende Heim-Trikot von Borussia Mönchengladbach. Foto: footyheadlines.com

Mönchengladbach Die laufende Saison hat gerade erst so richtig begonnen, schon sind die ersten Hinweise auf die neuen Trikots aufgetaucht, in denen Borussia in der Saison 2021/22 auflaufen könnte.

Erst am Mittwochabend feierte das aktuelle Heimtrikot der Borussen beim Auswärtsspiel in Mailand (2:2) seine Premiere in der Champions League. Nun hat die Seite „footyheadlines.com“, die in den vergangenen Jahren eine hohe Trefferquote bei den neuen Trikots der Fohlen vorzuweisen hatte, erste Grafiken der Shirts für die Saison 2021/22 veröffentlicht.

Darauf zu sehen sind allerdings noch nicht die vollständigen Trikots, sondern lediglich die Grundfarben, die durchgesickert sein sollen. Treffen diese Entwürfe zu, werden die Borussen auch in der nächsten Spielzeit in einem weißen Heimdress auflaufen. Die Zweitfarbe wird dann allerdings nicht Schwarz, sondern Grün sein. Das zeigt der Blick auf das Logo von Ausrüster Puma.

Am außergewöhnlichsten scheint das neue Auswärtstrikot zu werden, das in einem olivgrünen Farbton gehalten ist. In dieser Saison ist Schwarz die dominierende Farbe auf dem Auswärtstrikot, garniert mit weißen Akzenten.

So soll das Auswärtstrikot der Borussen in der Saison 2021/22 aussehen. Foto: footyheadlines.com

Auf ein Trikot in edlem Schwarz müssen die Borussia-Anhänger offenbar aber auch im nächsten Jahr nicht verzichten. Das dritte Trikot, oftmals auch als Eventtrikot bezeichnet, soll in Schwarz gehalten sein. Ergänzt werden soll das Design durch ein grelles Neongrün, das die Borussen bereits von verschiedenen Trikots aus der Vergangenheit des ehemaligen Ausrüsters Kappa kennen. Das Trikot würde das aktuelle mintgrüne Shirt ersetzen, von dem Borussia im Mai sogar eine Sonderedition mit dem Schriftzug „Unzähmbar seit 1900“ herausgebracht hatte.

Die Grafik soll das Ausweichtrikot der Borussia für die komende Saison zeigen. Foto: footyheadlines.com