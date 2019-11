Kuriose Europa-League-Regel : Warum der Jubel von Borussias Ersatzspielern ein Nachspiel hatte

Mönchengladbach Nach dem Siegtreffer gegen Rom gab es bei der Borussia kein Halten mehr. Auch die Ersatzspieler Florian Neuhaus und Christoph Kramer rannten in die Jubeltraube – und sahen Gelb. Grund dafür ist das strenge Regelwerk in der Europa League.

Der Jubel kannte bei den Gladbacher keine Grenzen mehr. In der Nähe der rechten Eckfahne feierten die Spieler vor der Nordkurve im Borussia-Park das 2:1 durch Marcus Thuram in der 95. Minute gegen AS Rom. Auch zwei Spieler von der Ersatzbank eilten zu ihren Kollegen. Florian Neuhaus, der zuvor in der 73. Minute für den Vorlagengeber Alassane Plea ausgewechselt wurde, und Christoph Kramer, der im Europa-League-Spiel nicht zum Einsatz kam, waren mittendrin im borussischen Party-Getümmel. Auf dem Rückweg zur Ersatzbank wartete aber schon der spanische Schiedsrichter Jesus Gil Manzano auf die beiden, kannte keine Gnade und zeigte ihnen die Gelbe Karte. Während es für Neuhaus die erste Verwarnung im Wettbewerb war, wurde Kramer bereits zum dritten Mal auf diese Weise bestraft – und ist deswegen im nächsten Europa-League-Spiel beim Wolfsberger AC (28. November, 18.55 Uhr) gesperrt.