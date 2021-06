Bundesliga-Spielplan : Borussia startet mit Kracher-Heimspiel gegen den FC Bayern

Foto: Dirk PŠffgen/Dirk Paeffgen (dirk) Infos Borussias Spielplan für die Saison 2021/22

Mönchengladbach Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat den Spielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Für Borussia Mönchengladbach beginnt die Saison am 13. August mit dem Heimspiel gegen den FC Bayern München. Alle Spieltage im Überblick.

Die Bundesliga-Saison 2021/22 geht für Borussia Mönchengladbach am Freitag, 13. August, um 20.30 Uhr los. Und wie. Dann nämlich empfängt der neue Trainer Adi Hütter mit seiner Mannschaft den FC Bayern München, der als Deutscher Meister traditionell die Saison eröffnet. Bis 2016 hatte der Meister stets Heimrecht, mittlerweile schreibt die Liga nur noch vor, dass er am Eröffnungsspiel teilnehmen muss.

Danach wird es nicht leichter, denn für die Borussen stehen mit den Partien bei Bayer 04 Leverkusen und dem 1. FC Union Berlin gleich zwei Auswärtsspiele hintereinander an, ehe die Länderspielpause Anfang September Zeit zum Durchatmen gibt. Am 6. Spieltag kommt es im Heimspiel gegen Borussia Dortmund zum Wiedersehen mit Trainer Marco Rose.Das Derby gegen den 1. FC Köln ist auf den 13. Spieltag, der Ende November (26./27.28. November) ausgetragen wird, terminiert. Das Hinspiel findet in Köln statt, das Heimspiel steigt Mitte April im Borussia-Park.

In der Hinrunde sieht der Bundesliga-Spielplan eine Englische Woche vor. Der 16. Spieltag wird am 14./15. Dezember (Dienstag/Mittwoch) ausgetragen, Borussia empfängt dann Eintracht Frankfurt. Qualifizieren sich die Gladbacher für die 2. Pokalrunde, kommt Ende Oktober ein weiteres Spiel unter der Woche hinzu.

Die Winterpause fällt in der kommenden Saison länger aus als in der vergangenen Spielzeit, als Borussia bereits am 2. Januar bei Arminia Bielefeld (0:1) antreten musste. Nach dem 17. Bundesliga-Spieltag, den Borussia bei der TSG Hoffenheim bestreitet, gibt es eine dreiwöchige Pause, ehe Gladbach mit dem Auswärtsspiel beim FC Bayern am 7./8./9. Januar startet. Der 34. Spieltag ist auf den 14. Mai 2022 terminiert, die Saison endet dann mit einem Heimspiel gegen Hoffenheim. Das DFB-Pokalfinale findet eine Woche später (21. Mai 2022) in Berlin statt.