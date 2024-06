Nächste DFB-Urteile Borussia stellt erneut einen Strafenrekord auf

Der DFB-Kontrollausschuss und das Sportgericht kennen keine Sommerpause. Ende Mai wurde Borussia Mönchengladbach zu einer Strafe in Höhe von 38.000 Euro verurteilt. Am Dienstag kamen nun 23.000 Euro dazu und am Mittwoch noch einmal 20.000. Mit einer Gesamtsumme von 220.900 Euro hat der Klub damit den Höchstwert aus der Vorsaison übertroffen.