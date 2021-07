Wiebke Schlusemann : Borussias Ernährungsberaterin trickst die Spieler mit „Schokolade“ aus

Neu bei Borussia Mönchengladbach: Ernährungsberaterin Wiebke Schlusemann. Foto: Dirk Paeffgen/Dirk Paeffgen (dirk)

Harsewinkel Nach dem Training reicht Wiebke Schlusemann den Gladbachern Regenerations-Shakes in verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das Aufgabenfeld der Sportmedizinerin geht aber weit darüber hinaus. Sie verrät, was bei den Borussen auf dem Speiseplan steht und wie ihr ein kleiner Trick hilft.

Nach den Trainingseinheiten ist das Ziel der Borussia-Spieler festgelegt: Der Weg führt vom Platz direkt zu Wiebke Schlusemann, die seit dieser Saison als Leiterin für Ernährung und Monitoring bei Borussia angestellt ist. Um die Regeneration der Spieler zu unterstützen, mixt sie während des Trainings drei verschiedene Shakes: Beeren-Kirsche, Mango-Kokos und Schoko-Banane stehen zur Auswahl.

„In dem Schoko-Shake ist aber keine Schokolade drin“, sagt Schlusemann im Gespräch mit unserer Redaktion. Damit trickst sie die Borussen ein wenig aus, denn „Schokolade“ zieht natürlich immer. „Das ist wichtig für den Kopf“, sagt Schlusemann lachend. „Tatsächlich ist da aber Kakaopulver, Zimt und Banane drin. Das ist auch die beliebteste Sorte“, verrät sie.

Die promovierte Sportmedizinerin ist in einem Berufsfeld tätig, das längst noch nicht in allen Bundesliga-Klubs abgedeckt ist. Die meisten Vereine setzen auf externe Unterstützung und stellen Ernährungs-Experten auf Honorarbasis an. Bei Borussia ist es ein Vollzeitjob. Die Aufgaben, die Schlusemann bei Borussia übernimmt, sind vielfältig und gehen über die bloße Ernährung hinaus. „Nach der medizinischen Sitzung am Morgen wird bei den Spielern der CK-Wert bestimmt“, erzählt Schlusemann.

Dabei handelt es sich um das Creatin-Kinase-Enzym, das sich in den Muskelzellen befindet. Ist der Wert erhöht, kann das auf eine Überbelastung hindeuten. In Absprache mit Adi Hütter und seinem Trainerteam kann so das Training der Spieler besser gesteuert werden, um im Idealfall Muskelverletzungen vorzubeugen.

Auch bei Fragen rund um das Thema Ernährung steht sie den Spielern zur Seite. „Es bringt den Spielern aber nichts, wenn ich ihnen einen Plan schreibe, in dem zum Beispiel achtmal die Woche Salat steht, obwohl sie gar keinen Salat mögen. Es ist einfach wichtig, dass man im Austausch steht“, so Schlusemann. „Für manche spielt das Thema Ernährung ohnehin eine wichtige Rolle, andere sind in den vergangenen Tagen aber auch gezielt auf mich zugekommen.“

Gerade in der Saisonvorbereitung müssen die Energiespeicher der Spieler bei zwei Trainingseinheiten am Tag besonders schnell und nachhaltig gefüllt werden. „Fleisch ist bei Fußballern immer gerne gesehen, aber bei Borussia wird tatsächlich auch die Salatbar leergefegt. Darüber bin ich froh. Quinoa ist bei uns am Buffet auch in zahlreichen Variationen vertreten“, verrät Schlusemann, die in Gladbach auf Melf Carstensen gefolgt ist, der mit Ex-Trainer Marco Rose zum BVB gewechselt ist.