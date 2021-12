Historisches 0:6 : Borussia erlebt Heim-Debakel gegen Freiburg

Analyse Mönchengladbach Debakel statt Wiedergutmachung: Eine Woche nach der Derby-Pleite blamiert sich Borussia Mönchengladbach gegen den SC Freiburg bis auf die Knochen, kassiert sechs Gegentore in einer Halbzeit. Die Analyse zum Spiel.

Borussia Mönchengladbach wollte nach der 1:4-Niederlage beim 1. FC Köln Wiedergutmachung betreiben gegen den SC Freiburg. Alle vier Gegentore hatte Adi Hütters Mannschaft im Derby in der zweiten Halbzeit kassiert, nun kam es noch viel schlimmer: 0:6 lagen die Fohlen zur Pause zurück, 0:6 hieß es am Ende. Nach der ersten Heimpleite der Saison versinkt Borussia im Niemandsland der Tabelle, der Rückstand auf den letzten Europapokalplatz ist genauso groß wie der Vorsprung auf den Relegationsplatz.



Wie sah die Aufstellung aus? An der 3-4-2-1-Grundordnung rüttelte Hütter nicht, brachte eine Woche nach der 1:4-Derbypleite gegen den 1. FC Köln Stefan Lainer für Patrick Herrmann und Marcus Thuram für Lars Stindl. So verteidigten Matthias Ginter, Nico Elvedi und Ramy Bensebaini vor Yann Sommer (zumindest sollten sie das tun). Denis Zakaria und Manu Koné bildeten die Doppelsechs, Lainer und Joe Scally starteten auf den Außenbahnen. Vorne sollten Jonas Hofmann, Alassane Plea und Thuram für die Tore sorgen.



Wie fielen die Tore? Schon nach vier Minuten sangen die Freiburg-Fans „Oh, wie ist das schön!“, weil ihre Mannschaft 2:0 führte. Nach nicht einmal 90 Sekunden agierten auf rechts Ginter, Hofmann und Lainer allesamt zu passiv. In der Mitte traf Maximilian Eggestein trotz deutlicher Unterzahl durch Bensebainis Beine. Kurz darauf leistete Lainer bei Christian Günters Flanke nahezu keinen Widerstand, Kevin Schade düpierte Scally im Luftduell. Der Abstand zum dritten Tor der Gäste betrug weniger als acht Minuten: Vincenzo Grifos Freistoßhereingabe flog direkt auf Sommer, nach dessen Fußabwehr staubte Philipp Lienhart problemlos ab, weil alle Borussen zuschauten. Nach 19 Minuten und dem 0:4 verließen die ersten Fans das Stadion: Ecke Grifo, Nicolas Höfler entwischt Koné und Thuram und trifft per Kopf am ersten Pfosten. In der 25. Minute war es wieder ein Freistoß von Grifo, den Nico Schlotterbeck in die Mitte köpfte, wo Elvedis Rettungsversuch misslang, Lainer und Thuram orientierungslos agierten und schließlich Lucas Höler den Ball über die Linie drückte. In der 37. Minute sammelte Grifo seinen dritten Assist, erneut per Freistoß, diesmal von rechts. Schlotterbeck hieß der Torschütze.



War das Ergebnis angemessen? Es wirkt wie ein Witz, aber Borussia hatte zur Halbzeit einen Torschuss mehr abgegeben als der SC Freiburg. Doch die Zweikampfführung am und im eigenen Strafraum war so desaströs, dass zumindest eine sehr hohe Führung der Gäste absolut verdient war. Ob nun ein 0:4, 1:4, 1:5 oder 0:5 am gerechtesten gewesen wäre – die Diskussion ist hinfällig.



Welche Borussen fielen auf? Lainer war bei seinem Startelf-Comeback fast zu bemitleiden, er Österreicher kam in keinen Zweikampf und wurde nach einer halben Stunde von Hütter erlöst. Die Dreierkette überbot sich ebenfalls in Zaghaftigkeit, Koné schien nicht auf der Höhe zu sein, während Thuram seine Orientierungslosigkeit bei gegnerischen Standards vorne am eheste mit ein wenig Torgefahr kompensieren konnte.



Was fiel sonst noch auf? Nur gut 10.000 der erlaubten 15.000 Zuschauer waren im Stadion, obwohl der Verein Tickets ab 15 Euro verkauft hatte und die teuersten nur 29 kosteten. Primär lassen die Leute natürlich angesichts der Inzidenzen Vorsicht walten, doch nach dieser Pleite könnte es gegen Frankfurt in anderthalb Wochen noch leerer werden.