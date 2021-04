Borussias Suche nach dem Rose-Ersatz : Ein Kandidat weniger auf Eberls Trainerliste?

Mönchengladbach In den Niederlanden heißt es, dass Erik ten Hag, mit dem sich Manager Max Eberl wegen der Nachfolge von Marco Rose unterhalten hat, bei Ajax Amsterdam bleiben wird. So wird es wohl im Sommer nicht den dritten niederländischen Borussia-Trainer geben.

Gesprochen hat Eberl aber, das berichtete zumindest die „Bild“, mit Adi Hütter, dem Trainer von Eintracht Frankfurt. Weil dieser aber noch mit seinem Team im Rennen um die Champions League ist, steht eine Verlautbarung in jedwede Richtung aus, Hütter hat zwar angedeutet, er werde bleiben, doch nicht in aller Eindeutigkeit. So ist er derzeit der vermeintliche Favorit auf den Trainerjob in Gladbach.