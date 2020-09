Borussias Aufschwung : Der Erfolg macht nicht nur Rose sexy

Mönchengladbach Borussias Einzug in die Champions League macht sich auf verschiedenen Ebenen bemerkbar. Das steigert die Attraktivität des Klubs vom Niederrhein.

Selten hat es einen deutlicheren Beleg der These gegeben, dass Erfolg sexy macht. 10.000 Mitglieder der Erotik-Community „JoyClub“ haben abgestimmt in einer Umfrage, 26,5 Prozent davon legten sich fest, dass Marco Rose der erotischste Trainer der Fußball-Bundesliga sei.

Dafür sei unter anderem „das erfolgreiche und sympathische Auftreten mit Borussia Mönchengladbach in der abgelaufenen Saison“ verantwortlich, heißt es. Dass für Rose das Maß seines Erfolgs sicher nicht in den Ergebnissen von Umfragen, die seine Person betreffen, bemessen wird, liegt auf Hand.

Erfolg zieht Sponsoren bei Borussia an

Doch gibt es weitere Parameter, die als Nachweis dafür herangezogen werden, dass Borussias starke Saison, die auf den vierten Platz und somit in die Champions League führte, den Klub vom Niederrhein attraktiv machen.

Zum einen gab es mitten in der Corona-Zeit den Deal mit dem neuen Hauptsponsor Flatex, der für drei Spielzeiten jeweils geschätzte zehn Millionen zahlt. Für den Online-Broker geht es darum, seinen Kundenstamm von eine auf zwei Millionen Menschen zu verdoppeln, das hat Flatex klar kommuniziert. Und auch, dass das Unternehmen Borussia als den richtigen Multiplikator für diesen Zweck ansieht.

Wegen der Strahlkraft der Marke und wegen der Europa-Präsenz. Sonepar, der neue Ärmelsponsor, weitete sein Engagement in Gladbach aus, dafür gibt es nun 2,5 Millionen Euro jährlich. Erfolg macht sexy und zahlt sich aus.

Marcus Thuram bekam positives Feedback

Auch für die Spieler. Matthias Ginter ist im Zuge des Champions-League-Einzugs in die internationale Klasse der Bundesliga-Verteidiger aufgestiegen , er ist zudem einer von vier Borussen, die Stimmen bekamen bei der Wahl zum „Fußballer des Jahres“. Ein anderer ist Marcus Thuram, dessen Statement gegen den Rassismus medial viel positives Feedback bekam. Er zitierte mit seinem Kniefall die Anti-Rassismus-Geste des Football-Stars Colin Kaepernick.

Die Borussen waren in der vergangenen Saison auch gefragte Gesprächspartner. Max Eberl saß in diversen Talkshows, bei seinem Besuch bei Markus Lanz vertrat er sogar die gesamte Bundesliga, als es darum ging, was der Shutdown für den Fußball bedeutet.