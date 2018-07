Borussia Mönchengladbach: Entwarnung bei Nico Elvedi

Mönchengladbach Der Schweizer Nico Elvedi musste beim 0:1 gegen Ingolstadt nach 37 Minuten ausgewechselt werden. Er hatte eine Patellasehnenansatzreizung.

„Wir wollten überhaupt kein Risiko eingehen und haben Nico daher rausgenommen“, sagte Trainer Dieter Hecking. Er hat seinen Spielern den Dienstag und Mittwoch freigegeben, am Donnerstag um 10 Uhr ist das nächste Training. Bis dahin sollte Elvedi wieder bereit sein, wenn die Reizung abgeklungen ist.

#DieFohlen haben heute die Unternehmenszentrale von @PUMA in Herzogenaurach besucht. #stayfohlish pic.twitter.com/jcNtxn3FuB

Nach dem Testspiel waren die Borussen noch zu Gast beim neuen Ausrüster Puma, der in Herzogenaurach residiert. Am Montag ging es dann per Flugzeug von München aus zurück ins Rheinland.