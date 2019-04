Fußball : U23-Trainer Arie van Lent steht vor einigen Wechseln

Giuseppe Pisano könnte in Verl ins Mittelfeld bei Borussias U23 rücken. Foto: Dieter Wiechmann

Mönchengladbach Eng geht es im Verfolgerfeld der beiden Top-Teams in der Regionalliga zu, die noch um den Aufstieg spielen. Auch den SC Verl und Borussias U23 trennen nur drei Punkte. Am Freitagabend sind die Gladbacher in Verl zu Gast. Bei beiden Mannschaften gibt es personelle Fragezeichen.

Der SV Rödinghausen hat als Dritter 48 Punkte, der SC Verl als Achter 41. Bei den Verlern tritt Borussias U23 am Freitagabend (19 Uhr) an, steht als Tabellenfünfter aktuell selbst nur drei Zähler vor den Gastgebern. Das bedeutet: Der SC Verl könnte mit einem Sieg aufgrund der besseren Tordifferenz sogar an den Borussen vorbeiziehen.

„Das wollen wir natürlich mit aller Macht verhindern“, sagt Borussias Trainer Arie van Lent, der großen Respekt vor dem hat, was die Verler aus ihren Möglichkeiten Jahr für Jahr machen. „Du fährst dorthin und weißt nie wirklich, was dich erwartet“, sagt er und weiß seinerseits, dass das Team für einen Sieg die guten Eindrücke aus der Trainingswoche vollends wird bestätigen müssen.