Borussia Mönchengladbach: Enges Rennen um die Plätze im Mittelfeld

Borussia am Samstag in Augsburg

Mönchengladbach Probleme hat kein Bundesliga-Trainer gerne – es sei denn, es handelt es sich um ein Luxusproblem. So eines hat gerade Dieter Hecking, Coach von Borussia Mönchengladbach, vor dem Auswärtsspiel beim FC Augsburg. Wer dort im Mittelfeld ran darf, ist offen.

Das neue Dreieck im Mittelfeld ist das Herzstück des neuen Systems. Und wer die Startformation beim letzten großen Test gegen Espanyol Barcelona in Wegberg sah, der dürfte sich gedacht haben: Ja, das kann es sein. Christoph Kramer war der Single-Sechser, vor ihm spielten die Himmelstürmer der vergangenen Saison, der elegante Franzose Michael Cuisance und der athletische Schweizer WM-Teilnehmer Denis Zakaria. Doch alle drei waren nur Ersatz, als dann die Pflichtspiele kamen. Bei den Siegen beim BSC Hastedt (11:1) im Pokal und gegen Bayer Leverkusen (2:0) in der Liga war Tobias Strobl der Sechser, vor ihm spielte Jonas Hofmann neben Florian Neuhaus. Das Trio hat den Job im Zentrum in der Vorbereitung tatsächlich am besten interpretiert.