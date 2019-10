Borussia-Fans in der Türkei drangsaliert : „Die Beschlagnahme ist ein grobes Foul und muss Konsequenzen haben“

Istanbul/Berlin Die türkische Polizei hat Anhänger von Borussia Mönchengladbach drangsaliert. Es spielten wohl auch christliche Symbole eine Rolle. Die Empörung im Verein und in der Politik ist groß.

Das Verhalten türkischer Polizisten rund um das Europa-League-Spiel von Borussia Mönchengladbach bei Basaksehir Istanbul hat große Empörung im Verein und in der Politik ausgelöst. Beim Einlass, berichten Fans unserer Redaktion, konfiszierten Polizisten Fahnen, auf denen das Wort „Ultra“ und das Wappen der Stadt Mönchengladbach zu sehen ist. Diese seien nicht zulässig, christliche Symbole seien zudem generell im Stadion nicht erwünscht. Das Stadtwappen zeigt in seiner aktuellen Form unter anderem einen Abtstab und ein Kreuz. Bis 1974 war in dem Wappen der Heilige St. Vitus zu sehen, auch dieses Symbol wurde auf Bannern beanstandet. Die Fans mussten mit den Fahnen das Stadion verlassen, die Polizei riegelte den Gäste-Block ab. Schwer bewaffnete Sicherheitskräfte mit Schlagstöcken, Maschinengewehren und im Hintergrund Wasserwerfern vor dem Fatih-Terim-Stadion im europäischen Teil der Stadt. In Videoaufnahmen ist erkennbar: Polizisten, provozieren und schikanieren friedliche Zuschauer. Zwei Fans wurden kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Weil die Fans besonnen blieben, eskalierte die Situation nicht noch mehr.