Harmloser Angriff : Was Borussia momentan in der Offensive fehlt

Foto: dpa/Jan Woitas 13 Bilder So könnte Borussias Startelf gegen Frankfurt aussehen

Mönchengladbach Borussias Offensive präsentierte sich in Leipzig erneut harmlos, die Angreifer haben keine Topform. Von der einstigen Wucht, die Gladbach in der ersten Rose-Saison ausstrahlte, ist derzeit nichts zu sehen. Und nun muss Adi Hütter erneut in der vorderen Reihe umstellen.