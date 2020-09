Pflichtspiel-Auftakt steht bevor : Embolo steigt in Borussias Hierachie auf

Mönchengladbach Vor dem Pflichtspiel-Auftakt plauderte Marco Rose aus dem Nähkästchen der Borussen-Kabine: Breel Embolo ist nun dritter Kapitän, sechs Spieler bilden den Mannschaftsrat. Die Aufgabe im DFB-Pokal geht Rose mit viel Elan an, wenngleich er auf einige Spieler verzichten muss.

Borussias Stürmer Breel Embolo wird nach seiner Verletzung am Sprunggelenk, die er sich im Nations-League-Duell zwischen der Schweiz und Deutschland in einem Zweikampf mit Matthias Ginter zugezogen hat, am Samstag (15.30 Uhr) nicht dabei sein können. Im DFB-Pokal empfangen die Gladbacher den FC Oberneuland.

Trotzdem stand Embolo auf der Pressekonferenz im Vorfeld des Spiels im Mittelpunkt, dafür sorgte sein Trainer Marco Rose. Er verriet: „Breel übernimmt dieses Jahr eine besondere Verantwortung. Er ist im Mannschaftsrat. Die Jungs haben ihm auch noch mal mehr Verantwortung mitgegeben, indem er unser dritter Kapitän ist“, sagte Rose.

Nach Informationen unserer Redaktion haben vor allem seine Kumpel aus der „French Connection“ um Marcus Thuram, Ibrahima Traoré und Denis Zakaria dafür gesorgt, dass Embolo in seinem zweiten Jahr am Niederrhein auch zum Führungsspieler aufgestiegen ist. „Das zeigt seine Wichtigkeit und wir wünschen uns, dass er so schnell wie möglich wieder fit ist“, sagte Rose.

Kapitän der Borussen bleibt Lars Stindl, der in seine fünfte Saison mit der Binde am Arm geht. Torwart Yann Sommer ist sein Vertreter. Die drei Kapitäne sind Teil von Borussias sechsköpfigem Mannschaftsrat. Hinzu kommen Matthias Ginter, der in der vergangenen Saison der dritte Kapitän gewesen ist, Oscar Wendt und Tony Jantschke.

Gegen den Regionalligisten aus Oberneuland kann Rose auch wieder auf Thuram zurückgreifen. „Er wird eine Option sein, aber wahrscheinlich nicht von Anfang an. Wir müssen ihn jetzt über die Pflichtspiele ranführen, das ist klar. Deshalb werden wir auch versuchen, ihm Spielzeit zu gewähren“, sagte Rose. Alassane Plea wird im Pokal noch fehlen. Er soll die Zeit bis zum Bundesliga-Auftakt bei Borussia Dortmund (19. September, 18.30 Uhr) nutzen, um dort laut Rose „eine gute Option“ sein zu können.

Noch nicht ganz so weit ist Zakaria. Der Schweizer wurde zuletzt extern behandelt. „Das läuft richtig gut, er kommt jetzt wieder zurück nach Mönchengladbach. Der Plan ist, dass er relativ schnell wieder am Mannschaftstraining teilnimmt“, sagte Rose.

Mamadou Doucouré soll am Samstag in der U23 in der Regionalliga West Spielpraxis sammeln. Valentino Lazaro, Laszlo Bénes, Andreas Poulsen und Julio Villalba werden verletzungsbedingt nicht mitwirken können.

Über Videomaterial haben sich die Gladbacher über den kommenden Gegner informiert. Mit 0:2 ging das erste Pflichtspiel der Oberneuländer gegen den TSV Havelse am vergangenen Wochenende verloren. „Sie haben ein paar große Jungs dabei. Bei Standards müssen wir sicherlich aufpassen. Im Mittelfeld haben sie gute Fußballer und kommen gerade über den linken Flügel mit viel Tempo. Trotzdem wird es an uns liegen, wie das Spiel ausgeht“, sagte Rose.

Für Oberneuland, den Sieger des Pokals des Fußballverbandes Bremen, wird das Spiel im Borussia-Park die Gelegenheit sein, sich über ein Spiel in ganz Fußball-Deutschland einen Namen zu machen. Dafür wäre allerdings eine Sensation nötig.