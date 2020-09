Lazarett lichtet sich : Embolo ist zurück – Borussias Sturm wieder komplett

Mönchengladbach Breel Embolo machte nach seiner Sprunggelenksverletzung am Dienstat erstmals Teile des Teamtrainings mit. Zeitnah soll der Stürmer wieder voll dabei sein. Das Spiel gegen Union Berlin kommt aber zu früh.

Da hatte sie sich versammelt, die Gladbacher Wucht: Marcus Thuram und Alassane Plea kickten sich vor dem Auftakt der Trainingswoche am Dienstag gemächlich den Ball zu. Und auch ein Trainings-Rückkehrer hatte ein paar Ballkontakte in dieser Runde: Breel Embolo. Es war spürbar, dass das dem Stürmer, der nach einer Verletzung am Sprunggelenk, die er sich im Spiel der Schweizer Nationalmannschaft gegen Deutschland zugezogen hatte, noch im Aufbautraining ist, gefiel. Natürlich hatten die Trainingsbeobachter die Phantasie, was wohl am Samstag in Dortmund gewesen wäre, wenn dieses Trio im Vollbesitz seiner Kräfte hätte mitwirken können. Möglicherweise hätte es mehr gegeben als ein 0:3.