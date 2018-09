Borussia Mönchengladbach: Elvedi, Traoré und Doucouré sind zurück

Raffael erzielte im Testspiel gegen den VfL Bochum in Willingen das 2:0. Kurz darauf musste er ausgewechselt werden, es gab aber bald Entwarnung aus der medizinischen Abteilung. Foto: Christian Verheyen/Christian Verheyen (chv)

Willingen Trainer Dieter Hecking sah beim 2:1-Sieg von Borussia gegen den VfL Bochum viel Spielfreude, gute Chancen und drei Rückkehrer ins Team. Strobl und Raffael trafen schon vor der Pause.

Dieter Hecking blieb pragmatisch. „Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben“, sagte Borussias Trainer nach dem 2:1-Erfolg seiner Mannschaft im Testspiel gegen den VfL Bochum. Hecking stand im engen Kabinengang des Umkleidetrakts des Uplandstadions in Willingen, während draußen vor der Tür noch einige seiner Spieler damit beschäftigt waren, Autogramme zu schreiben.

Der Mann des Abends indes, der war da schon in der Kabine: Mamadou Doucouré. Mehr als zwei Jahre musste der 20 Jahre alte Franzose warten, bevor er zum ersten Mal das Borussen-Trikot mit der Nummer 29 tragen konnte, am Donnerstagabend war es soweit: Zehn Minuten vor dem Ende kam er ins Spiel, begleitet vom Applaus der rund 2400 Fans. Seine Leidensgeschichte bewegt, das war spürbar. Und nun stand er auf dem Rasen. Den ersten Ball bekam er von Tobias Strobl zugeschoben, Adressat seines ersten Passes war Oscar Wendt.

Dass auch Ibrahima Traoré und Nico Elvedi ihr Comeback feierten, waren weitere positive Nachrichten dieses Abends. Und auch, dass Raffael, der nach 41 Minuten den Platz verlassen musste, weil die in der Vorsaison so oft lädierte Wade zwickte, nicht verletzt ist, die Auswechslung war eine Vorsichtsmaßnahme. „Er hat seine Wade gespürt, da ist er sehr sensibel, und es ist selbstverständlich, dass wir ihn dann sofort rausnehmen. Laut ärztlichem Befund ist es nichts Schlimmes“, sagte Hecking.

Als 40 Minuten später Doucouré ins Spiel kam, stand das Endergebnis schon fest. Borussia verdiente sich den Sieg mit einer „außergewöhnlich guten ersten Halbzeit. Es war alles drin, was man sich als Trainer wünscht in so einem Test. Viel Spielfreude, hochkarätige Torchancen. Sicherlich hätten wir das eine oder andere Tor mehr machen können“, fasste Hecking zusammen.