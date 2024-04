Personal-Update Borussia-Trio steht nach Verletzungen schon wieder auf dem Trainingsplatz

Es war angesichts der schlechten Nachrichten vom vergangenen Wochenende nicht verwunderlich, dass zum Auftakt in die neue Trainingswoche weit weniger Gladbacher Profis an der Einheit am Dienstag teilnahmen als in den vergangenen Wochen. Schließlich hatten sich am Sonntag zu den zuvor bereits verletzten Spielern fünf weitere hinzugesellt, sodass Trainer Gerardo Seoane am Dienstag nur drei Torhüter, Tobias Sippel fehlte, und 15 Feldspieler zur Verfügung hatte.