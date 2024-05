Borussias Mannschaftsteile In der Innenverteidigung stellt sich weiterhin die Chef-Frage

Unser aktuelles Borussia-Barometer brachte ein eindeutiges Votum: Auf die Frage, in welchem Mannschaftsteil Gladbach in Sachen Transfers den größten Handlungsbedarf habe, nannten 41 Prozent der Teilnehmer die Innenverteidigung. Angesichts von 67 Gegentoren, dem drittschlechtesten Wert in Gladbachs langer Bundesligahistorie, ist das auch keine Überraschung. Dabei schien die zentrale Abwehr vor einem Jahr eigentlich gut besetzt in die vergangene Saison zu gehen.



So war die Ausgangslage vor der Saison Ende Juli schloss Borussia mit der Leihe von Max Wöber noch eine wichtige Lücke im Kader: Mit ihm hatte Gladbach einen Verteidiger mit einem starken linken Fuß verpflichtet. Zudem schien Wöber bereits ein Vorgriff auf den zu erwartenden Abgang Nico Elvedis zu sein. Der blieb jedoch, weil sich kein Abnehmer fand – womit Borussia im defensiven Zentrum quantitativ und qualitativ gut genug aufgestellt sein sollte, um die Zahl der Gegentore gegenüber den Vorjahren einzudämmen.



So lief die Spielzeit Doch gestaltete es sich auch für den neuen Trainer Gerardo Seoane als ein schwieriges Unterfangen, der Mannschaft mehr defensive Stabilität zu verleihen. Von den Folgen blieb auch die Innenverteidigung nicht verschont: Weiterhin wurde zu luftig verteidigt, es dem Gegner in den gefährlichen Räumen viel zu einfach gemacht. Seoane wechselte des Öfteren das System, mal ließ er mit Dreier-, mal mit Viererkette verteidigen – nichts half dauerhaft.