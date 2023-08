So sieht es bei Elvedi aus Borussia ohne sieben Profis in die Trainingswoche gestartet

Als Nico Elvedi um 11.50 Uhr in Laufschuhen den Trainingsplatz betrat, waren Alassane Plea und Tomas Cvancara gerade dabei, diesen zu verlassen. Elvedi wurde von beiden mit einem kurzen Handshake begrüßt, um dann individuell zu trainieren. Stand Dienstagmittag ist Elvedi also weiterhin ein Teil des Borussia-Kaders, offiziell nahm er aus Gründen der Belastungssteuerung nicht am Mannschaftstraining teil. Gleichzeitig ist das Verletzungsrisiko auf ein Minimum reduziert, sollte sich bis am Freitagabend, wenn das Transferfenster schließt, doch noch ein Klub mit einem Angebot melden, bei dem Borussia einschlägt wie Elvedi mit Plea und Cvancara.