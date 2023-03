Übersicht Gladbachs Halbfinal-Teilnahmen im DFB-Pokal

Halbfinale 1984



Gegner: Werder Bremen (H)

Ergebnis: 5:4 n. V.

Finale: 7:8 n. E. gegen den FC Bayern (in Frankfurt)



Noch so ein legendäres Spiel: 3:1, 3:4, 4:4 in letzter Sekunde, dann Hans-Jörg Criens' 5:4 in der Verlängerung, dazwischen eine Unterbrechung aufgrund von Rauchbomben auf dem Bökelberg.