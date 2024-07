Erstes Elf-gegen-Elf der Vorbereitung Diese Teams ließ Seoane im Borussia-Training gegeneinander antreten

Mönchengladbach · In der zweiten Woche der Saisonvorbereitung fand auf dem Trainingsplatz am Borussia-Park erstmals ein Elf-gegen-Elf statt. Wie die Mannschaften am Mittwoch eingeteilt waren, was das mit Blick auf das erste Testspiel heißt und wer das schönste Tor des Tages erzielte.

17.07.2024 , 16:35 Uhr

Link zur Paywall Das ist Borussias Sommerfahrplan 2024/25 19 Bilder Foto: jdp/Jens Dirk Paeffgen